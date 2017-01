El PSOE-A pide a Pedro Sánchez que no engañe a los militantes

Tras confesar su deseo de que este sea un debate limpio en el que prime el "compañerismo" que viene reclamando la presidenta andaluza, el secretario de organización del PSOE-A, Juan Cornejo, no ha tardado mucho en entrar en el cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez, tras anunciar este en la localidad sevillana de Dos Hermanas que será candidato en las primarias del PSOE para la secretaría general.

Visiblemente molesto, el secretario de organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha pedido a Sánchez que no engañe a los militantes cuando afirma que la gestora ha convertido al PSOE en un partido subalterno de la derecha, y le recuerda al exsecretario general que no fue la gestora sino el comité federal del partido quien aprobó la abstención que ha permitido gobernar a Rajoy. Ese es un tema, el de la abstención, que "no se puede abrir cada rato".

Tampoco ha gustado en el PSOE andaluz que Pedro Sánchez hablara en Dos Hermanas de derechas e izquierdas cuando, según Cornejo, fue la anterior dirección del partido la que firmó un acuerdo con Ciudadanos, antes de consultarlo a la militancia. "La misma dirección que convocó un congreso express, tumbado por la mayoría en el comité federal, podría haber preguntado a la militancia que había que hacer con la investidura", continúa el secretario de organización del PSOE andaluz para rematar "Ya está bien de falacias, de engañar y de demagogia".

Y a la pregunta de si Sánchez es el candidato de la militancia como el presume, Cornejo ironiza: "Hay quien se mira al espejo y se cree el más guapo del mundo".

Comentarios