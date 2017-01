Sin noticias de Ciudad Fallera

Un paquete turístico y poco más. Eso es lo que ha conseguido impulsar el gobierno municipal desde que hace poco más de un año firmasen todos los partidos políticos un acuerdo para revitalizar Ciudad Fallera.

Un acuerdo el de entonces sin precedentes a instancias de Ciudadanos, que pretendía poner en valor los talleres de los artistas, pero que corre el riesgo de quedarse en papel mojado, en una simple foto. ¿Dejadez o incapacidad del gobierno municipal? Quiero pensar que no se ha abordado nada porque resulta complejo o porque no hay financiación. En ese caso sería bueno que se diesen explicaciones de porqué no se ha puesto en marcha el plan. Esta semana de exposición del ninot sería un buen momento para hacerlo.

