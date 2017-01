El desembarco vikingo de Troula en Inglaterra

El trabajo bien hecho tiene su recompensa. Recompensa que puede ser local, nacional o internacional. Es lo que le ha pasado a Troula Animación que, mientras preparaban su presencia en Orihuela para acudir a una Feria Medieval con uno de sus espectáculos, le ha llegado la gran noticia que también tendrán que acudir a una cita internacional. Todo surge del buen hacer de Troula en la ambientación y la recreación de varias de las fiestas históricas gallegas, algunas de ellas de Interés Turístico Nacional e Internacional. Y fue en una de ellas, en la Fiesta Vikinga de Catoira en donde, a modo de ojeador, uno de los organizadores del Jorvik Viking Festival puso el ojo en el buen hacer de Troula Animación. De esa cita de Catoira llegaron las conversaciones para que puedan estar presentes en uno de los festivales vikingos más importantes de Europa, que se celebra cada año en la localidad de York en el norte de Inglaterra. Y hasta allá se irán para participar en la 32ª edición del Jorvik Viking Festival, del 24 al 26 de febrero, en un evento de exaltación vikinga en el que se dan cita más de 50.000 personas llegadas de toda Europa. Ironiza Sergio en que tuvieron que hacer un sorteo porque había mucha demanda dentro del grupo para acudir a tamaña cita. Allí harán actividades, masterclass de percusión, pasacalles y, como no, no podían faltar los espectáculos de fuego. Catoira y York más unidas a través de Vigo y de los vikingos. Lo que los vikingos han logrado unir que no lo separe el Brexit.

Comentarios