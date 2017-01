El presidente de la AVZ se retracta tras llamar "machista" al portavoz de IU

El viernes terminábamos la semana escuchando las crispadas acusaciones de los presidentes de las Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Zamora contra el equipo de gobierno en el Ayuntamiento. Le recriminaban a IU-PSOE no estar haciendo nada por resolver las deficiencias de los barrios, convocar reuniones multitudinarias que no eran operativas, no atender las demandas vecinales, los escritos. Y a todo eso se sumó la acusación de machismo del equipo de gobierno hacia presidentas de AAVV. Venancio Santos (presidente de Asamblea Vecinal Zamora) se refería a supuestas declaraciones machistas del portavoz de IU Miguel Angel Viñas dirigidas a la presidenta de la AAVV de Los Bloques en una tertulia de portavoces de Hoy por hoy. Hoy hemos recuperado aquella tertulia y hemos escuchado el fragmento.

Lo ha escuchado también el propio Venancio Santos que formuló la denuncia y que a continuación se ha retractado, aunque no ha querido hacerlo públicamente

Comentarios