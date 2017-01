Susana Gaspar: "El documento de presupuestos no está completo"

Las negociaciones para tener unos presupuestos en Aragón siguen congeladas. La semana pasada, el presidente Javier Lambán envió el borrador de las cuentas a todas las fuerzas políticas de la comunidad. "En estos momentos estamos estudiando el documento y, de entrada, nos parece que no está completo porque faltan partidas", ha reconocido la portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Susana Gaspar en La Rebotica.

Ciudadanos, de momento, no forma parte de la ecuación de negociaciones porque Lambán solo ha hecho guiños a la izquierda para conseguir un acuerdo, a pesar de los ofrecimientos del partido naranja. "La única respuesta que tuvimos fue la del presidente que nos agradeció el ofrecimiento pero nos dijo que no. Es una pena que no tengan intención de desbloquear la situación que está arrastrando a Aragón a un bloqueo absoluto", ha explicado Gaspar.

Tras analizar el documento enviado por la DGA, Gaspar echa de menos más inversiones para atraer empresas a Aragón. "Si no se invierte en políticas que permiten la generación de empleo no será un prespuesto que pueda apoyar Ciudadanos".

Susana Gaspar estrena nuevo cargo

Desde ahora, la protavoz en las Cortes también formará parte de la ejecutiva nacional de su partido. Tras la victoria en primarias de Albert Rivera, que le ratificó como líder indiscutible de Ciudadanos, Gaspar se suma como una de las 37 componentes de este órgano. Se encargará del área de Asuntos Sociales. "Estamos en el proceso de cambio en Ciudadanos. En cinco años hemos dado un salto nacional, estamos presentes en los parlamentos autonómicos, en los municipios y, ahora, en el Congreso de los Diputados"

