Más tranquilo, pero apenado por los hijos

Mamadou Sow, el árbitro de 20 años que, el pasado sábado, tuvo que soportar que dos padres le llamaran "negro de mierda", se encuentra "mejor y más tranquilo". No obstante, también siente pena por los hijos de los agresores porque, al final, "han sido ellos los que lo han pagado". Los pequeños, que jugaban en la categoría segunda alevín del Atlético de Ranillas, han sido expulsados, y los padres se encuentran en libertad con cargos tras ser detenidos por la Policía el pasado sábado.

Mamadou Sow, que lleva ya cuatro años ejerciendo de árbitro en Aragón, se encuentra mejor que el sábado pasado, cuando se sentía impotente e indefenso ante los insultos de los dos padres. "Uno no se siente bien. Les decía que ya valía de llamarme negrito y negro de mierda. Uno de ellos, al final del partido, me llegó a decir que me iba a dar lo mío a la salida".

"Prefiero no dar mi opinión sobre la decisión del club"

Con respecto a la decisión del club de expulsar a los hijos de los agresores, Mamadou Sow ha preferido no dar su opinión. Le da pena que los niños hayan sido castigados cuando "los verdaderos culpables han sido los padres", no obstante, matiza que "los más pequeños aprenden tanto de lo bueno y de lo malo" y que, si se siguen consistiendo este tipo de comportamientos, "la sociedad no mejora".

Con respecto al anuncio realizado por la DGA de que, para la próxima temporada, la Ley de la Actividad Física y el Deporte entrará en vigor, Mamadou Sow se alegra de que, por fin, estas agresiones no vayan a quedar impunes. "Los árbitros somo personas, tenemos familia y sentimientos, y estamos allí tanto para hacer disfrutar a los pequeños como para disfrutar nosotros pitando", ha explicado este lunes a Radio Zaragoza.

Jugador del Villanueva de Gállego y árbitro principal en Primera Regional

Mamadou Sow tiene 20 años y llegó a España proveniente de Guinea-Conakri hace cinco años, en agosto de 2011. Desde que llegó a Zaragoza, no ha parado de jugar al fútbol y de arbitrar. Comenzó en la segunda juvenil del Equipo San Antonio. A continuación, pasó a la misma categoría del Equipo de Santo Domingo de Silos y, unos meses depués, se incorporó a la categoría preferente del Helios.

En estos momentos, juega en la Liga Nacional Juvenil con el Villanueva de Gállego. En cuanto a su actividad como árbitro, lleva ya cuatro años ejerciendo como tal. Es árbitro principal en primera regional y árbitro preferente en la regional profesional. También árbitra partidos de alevines y está a la espera de que, este miércoles, le digan en qué partido tendrá que estar este fin de semana.

