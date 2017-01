Yolanda Ramírez: “No he pactado con el PP y no garantizo que les vote siempre a favor”

Yolanda Ramírez, la protagonista política de los últimos días, ha señalado hoy en SER Guadalajara que no ha alcanzado ningún acuerdo con el Partido Popular para mantenerse como liberada y seguir permitiendo el Gobierno de José Manuel Latre a pesar de haber abandonado Ciudadanos. “Yo no he pactado nada con el Partido Popular y no garantizo que en el resto de la legislatura vaya a votar siempre a favor del PP. Lo haré cuando considere que es positivo para la provincia, igual que votaré con el PSOE o Ahora si proponen algo positivo y dentro de las posibilidades presupuestarias”.

El Partido Popular aprobó el viernes un cambio de reglamento interno que permite a Ramírez mantener su sueldo (casi 49.000 euros brutos al año) justificando que es presidenta de una comisión. Ella asegura que “no hubo ningún acuerdo previo” y que se enteró de esa propuesta “cuando se envió la documentación del Pleno a todos los grupos”.

Tanto el Partido Socialista como Ciudadanos han anunciado su intención de llevar el asunto a los tribunales al entender que ha habido prevaricación administrativa al votar algo que está prohibido por la Ley Anti Transfuguismo. Ramírez dice que no tiene miedo y que “el PSOE debería actuar igual en todos los casos, también cuando se beneficia de cambios similares”.

Insiste en que su marcha de Ciudadanos ha sido “una decisión meditada” y no ha querido criticar al partido naranja, pero sí ha tenido palabras para Alejandro Ruiz, delegado provincial y regional del partido. “Alejandro Ruiz ha dicho lo que ha considerado, y muchas cosas son radicalmente falsas. Yo no voy a descalificar a los compañeros de la organización en la que he estado. Estoy agradecida a Ciudadanos y voy a respetar al partido”.

Desde esta formación han acusado a Ramírez de “no hacer oposición” y de estar tan pegada al PP que prácticamente era una diputada más del equipo de Gobierno. Ramírez se ha defendido asegurando que “todo lo que he hecho lo que hecho con el respaldo del partido, también el pacto de investidura. Es verdad que me he reunido o he compartido actos con diputados del PP, pero también he compartido coche con Julio García (PSOE) y no me dicen que soy del PSOE”.

Sobre su decisión de no renunciar al acta de Ciudadanos a pesar de haberse comprometido a ello en un documento firmado antes de ser candidata, ha dicho que ha recibido muchas muestras de apoyo y que "seguirá trabajando por su pueblo, El Casar, y por el resto de pueblos de la provincia".

