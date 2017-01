Maikan denunciada ante la Fiscalía

La Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid ha seguido investigando las prácticas del refugio animal Maikan, en Talamanca de Jarama. FAPAM ha terminado por presentar ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia contra Maikan y Vetmóvil por maltrato animal continuado, falsificación de documento e intrusismo profesional.

Matilde Cubillo, presidenta de la Federación ha declarado que no está conforme con el informe del SEPRONA, que no vio indicios de esas prácticas. Cubillo asegura que dicho informe recoge que Maikan no tiene libro de Registro de entradas y salidas, no dispone de zona de cuarentena para los animales recién recogidos y no tienen actualizadas las fichas sanitarias de los animales.

Estos hechos llevaron a FAPAM a seguir investigando, llegando a dar con el testimonio de un segundo ex trabajador que prestó sus servicios en 2014. Declaró que cuando las instalaciones estaban saturadas, dos personas acudían al centro para sacrificar en un mismo día a más de 30 animales sanos.

Ese servicio de sacrificio, según FAPAM, se lo prestaba a Maikan otra empresa, Vetmóvil. Una veterinaria que trabajó en esta segunda empresa confirmó a la Federación que las personas que acudían a sacrificar no eran veterinarios, sino auxiliares sin la preparación necesaria para llevar a cabo esta práctica. También se cuenta con la declaración anónima de la dueña de un perro que solicitó los servicios de Vetmóvil. Cuenta que los operarios que acudieron a su llamada no sabían qué dosis administrar a su mascota, picharon al animal que tardó mucho tiempo en morir y en el proceso daba signos de agonía y un intenso dolor.

Todos estos testigos están grabados en vídeo y se han presentado como prueba a la Fiscalía.

Comentarios