Disfruta de Roma sin muchos turistas

Es complicado visitar en cualquier época del año. Es una de las ciudades más turísticas del mundo, pero hay meses (sobre todo en invierno) donde disminuye el número de visitantes. A pesar del frío, que no es una gran ventaja, la temperatura puede ser muy agradable y hará nuestra estancia más llevadera. En el programa de hoy, te contamos como lo hacemos en gustoporviajar.com.

Lo primero es aprovechar las ofertas de billetes que sacan las aerolíneas low cost y que aterrizan en Ciampino; el aeropuerto más cercano a Roma. En el aeropuerto no dejes que ningún taxista te estafe con el desplazamiento, son 30€ coste fijo independientemente del día de la semana. Si alguno se inventa algo, no les hagas caso y pide que te lleve otro taxista. O sácale una foto a su matrícula y licencia para que se den cuenta de que eres un viajero experimentado y no un turista.

Lo segundo es la eterna pregunta: ¿hotel, hostal, alquilar apartamento...? Para vivir esta ciudad como la gente local te aconsejamos alquilar apartamento. El barrio de Campo de Fiore está en una zona accesible y a 15-20 minutos de cualquier lado. Roma es una ciudad muy muy "caminable" así que no tendrás problema en organizar tus rutas.

Lo tercero es comer sin hacer el turista. Aquí van varios consejos: no entres a sitios que pongan bar&restaurante, ni en los que tienen la carta en 1000 idiomas. Desayuna en los bares, es donde tienen el mejor café, come en las osterias, prosciuterias o wine bars que hay a 2 calles de cada sitio turístico, ahorrarás mucho dinero. El agua del grifo y fuentes se bebe, no te gastes dinero en agua embotellada. Lo cuarto, levantarte muy temprano para ir a ver los monumentos como La fontana di Trevi, Pantheon, Picino, Plaza del Popolo...evitarás a las hordas de turistas, podrás hacer fotos muy guays sin mucha gente y no tendrás que aguantar a los vendedores ambulantes ni carteristas.

Esperamos que disfrutes mucho de tu próximo viaje a Roma. Si tienes cualquier idea o duda, ya sabes, escríbenos en comentarios y nosotros te responderemos encantados.

Comentarios