Julio Velázquez: “Nos sentimos capacitados de competir contra cualquiera”

Cerramos el primer mes de competición en el arranque de 2017 y podemos dar cuenta de un gran mes de enero para los alfareros. El Alcorcón ha llegado a cuartos de final de la Copa del Rey por primera vez en su historia. En Liga ha conseguido ganar fuera de casa un año después y este pasado sábado ha doblegado al líder con un gran trabajo táctico, de presión, intensidad y juego en bandas. El Alcorcón ha cogido un oxigeno de cinco puntos sobre el descenso y a la mejora de sensaciones y une mejora de resultados. El entrenador Julio Velázquez se mostraba satisfecho “Muy contento, el equipo está trabajando bien y las sensaciones son muy positivas. La respuesta de los jugadores en el día a día está siendo excepcional.”

Con Julio chalábamos de la Copa del Rey “Lo de la Copa ha sido tremendamente positivo. Se ha hecho historia. Hemos estado en condiciones de pasar a semifinales. Anímicamente ha venido muy bien al grupo. Nos hemos visto capacitados de competir contra cualquier rival si estamos y jugamos al 100%. Si lo hacemos al 99% podemos perder contra cualquiera.” Y en lo exclusivamente deportivo no quería hacer solo mención al partido del Levante “El equipo en general está compitiendo muy bien. A domicilio no estábamos teniendo suerte. Por fin contra el Huesca ganamos pero por ejemplo en Vallecas también competimos igual de bien. Contra el Levante estuvimos muy compactos, se trabajó bien la presión en bloque alto, con balón se gestionó muy bien las situaciones de transición y en ataque posicional tuvimos la pausa para darle continuidad al juego. Estuvimos muy equilibrados y constantes.” Contra el líder hubo unas 2600 personas en las gradas. No se llenó pero se vivió un ambiente de comunión con la afición “La afición se está comportando de maravilla. Hay sinergias muy importantes entre la afición y los jugadores.”

Entre los nombres propios le preguntábamos por los fichajes Owona y Kadir “A Owona yo ya le conocía del Caudal o del Oviedo. Por circunstancias no ha llegado antes a Segunda División. Hemos tratado de equilibrar la plantilla y ganar competitividad con jugadores que llegaran con ritmo. Necesitábamos un central tras la lesión de Rafa. Owona llega con mucha hambre y ganas de crecer. Kadir no estaba teniendo participación en Getafe se puede desempeñar por dentro y por fuera. Se asocia, tiene buen golpeo y buen último pase. Ha llegado con mucho compromiso. A Kadir yo le conozco desde hace mucho tiempo” En el aspecto que no soltó prenda fue con alguna posible nueva incorporación “Puede haber entradas y salidas. No me gustan las plantillas excesivamente largas. Vamos a ver porque muchas veces lo que tú quieres no es lo que tiene el mercado y más en estas fechas. Creo que al menos una se va a concretar.”

