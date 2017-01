El gran debate: ¿con ‘b’ o con ‘v’?

La ortografía nos presenta un problema de entrada: no hay una norma general. Pero más allá de eso, las dudas sobre poner ‘b’ o ‘v’, escribir una hache o no antes de vocal o decidir entre la ‘g’ y la ‘j’ tienen una razón de ser que se basa en la no correspondencia de los fonemas (sonidos) y letras (la representación gráfica).

Nuestro profesor de Lengua, Alfredo Tarazaga, nos pone varios ejemplos: el fonema /b/ puede tener hasta tres letras asociadas diferentes, como son ‘b’, ‘v’ y ‘w’. Algunas letras ni siquiera tienen fonemas, como la hache.

Eso sí, si quieren evitar errores, ha tres ‘trucos’: consulten las obras de la RAE al respecto (el diccionario, la ortografía y la gramática), usen el principio de analogía (es decir, las palabras conservan la ortografía de aquellas de las que provienen, por lo que ‘prever’ se escribe con una sola ‘e’ porque proviene de ‘ver’) y, en último extremo, descarten la palabra dudosa y utilicen sinónimos (si no saben cómo escribir ‘hábito’, utilicen ‘costumbre’).

