La reforma de tres colegios se financiará con fondos regionales

El alcalde leganense, Santiago Llorente, ha anunciado que la primera obra del nuevo Plan de Inversión Regional que se realizará en la ciudad será la reforma de un colegio público, el Gonzalo de Berceo, con un importe de dos millones de euros. Una reforma “integral” del centro debido a los problemas estructurales que padece ya que tiene cerca de 40 años de antigüedad.

No obstante, las máquinas no empezarán a trabajar hasta dentro de un año, ya que aún hay muchos trámites por delante. En cualquier caso, no será la única obra en colegios que se financie con estos fondos regionales, que se aprovecharán para el Miguel de Cervantes y el Giner de los Ríos, aunque con proyectos menos “ambiciosos”.

