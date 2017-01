Roca acude por primera vez a un juicio sin custodia policial

Suspendido hasta mayo el juicio a Roca, Muñoz y el empresario Manuel Lores acusados en el caso Lorcrimar de torcer el urbanismo de Marbella en beneficio propio causando un perjuicio de casi 3.000.000 al consistorio,

Suspendido ya que no ha comparecido el abogado del ex alcalde de Marbella alegando enfermedad. La Sala le ha advertido que si no lo justifica por escrito en cinco días le abrirá un expediente disciplinario. El juicio no podía celebrarse porque podría haber causado indefensión en Muñoz.

Juicio en el que, por primera vez desde que fue detenido en 2006, el cerebro de la trama Malaya, Juan Antonio Roca, ha acudido a su juicio sin custodia policial, accediendo por la puerta del público y acompañado de su abogada.

En este asunto, Roca, Muñoz y Lores se enfrentan, cada uno, a ocho años de cárcel por encabezar una trama para recalificar una parcela de más de 90.000 metros cuadrados en Marbella donde no se podía construir para permitir que se levantaran cerca de 800 viviendas por el empresario.

Desde el año 2000 los tres acusados, dice la acusación pública llevaron a cabo, tasaciones a la baja de terreno municipal, convenios a medida para permitir la construcción de los inmuebles sin control legal alguno, en definitiva, mantiene la fiscalía, un muestrario de las componendas que rigieron el urbanismo de Marbella en esa época

