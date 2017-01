Planeta Fito

"Cada cançó és una història, de coses íntimes, personals..."Fito Luri, cantautor reusenc amb 30 anys de trajectòria a l’esquena i amb un sisè treball que avala el seu talent, les ganes de pencar i una sensibilitat i capacitat de sorprendre als qui ja el coneixem constant. El disc arriba amb una carta de presentació Made In Reus total: amb el videoclip “Horitzons despentinats” produït per Àcid Factory i l’actriu Abril Garcia, coprotagonista de “El Fill de Caín” de Jesús Monllaó.

“Planetes Càlids”

11 temes, de tall intimista en el que “hi ha molts moments de jazz” manté un to optimista i afegeix un aire pop en un equilibri que només en Fito sap fer. És un disc de descobertes i de retrobaments. Hi tenim la aparició de Xavier Pié amb qui en fito no hi tocava des de l’any 1993

Sortir de l’àrea de confort

És el que reconeix el Fito que està fent amb la promoció i aspiracions d’aquest disc. Quan li destaquem que a l’àrea metropolitana de Barcelona el coneixeran cada vegada més, ens explica que “es veritat que en tot això hi ha una part de responsabilitat meva perquè jo ja m’hi trobava a gust al Camp de Tarragona”.

