El Toledo lleva 3 meses sin ganar fuera

El Toledo ha perdido la segunda posición de la tabla clasificatoria al ser alcanzado por la SD Leioa que contabiliza 9 jornadas puntuando y al encajar la primera derrota del año en Las Gaunas contra un Logroñés que fue menos el malo en un partido nada vistoso.

El Toledo, con las novedades de Roberto, Echaide y Pablo González, apenas creó peligro, no tuvo profundidad, corrió una contra peligrosa en la primera parte y de la segunda apenas se puede destacar el único tiro entre palos del partido: de Pablo González desde fuera del área. También dispuso de numerosas acciones a balón parado pero no finalizó ninguna.

"Estamos muy espesos con la pelota, más de lo habitual [...] Me voy preocupado porque no estamos lúcidos con el balón que es lo que proponemos; nos cuesta mucho generar, lo que no puedo es poner ningún pero en actitud, ganas y valentía" decía Onésimo en rueda de prensa.

La UD Logroñés, sin hacer nada del otro mundo, sí hizo más que el Toledo. Tuvieron ocasiones claras Ferrone y Espina en la primera parte. En la segunda el Toledo, con 3 centrales, controló más pero dejó espacios atrás que el debutante Titi aprovechó para marcar en "una contra muy mal defendida".

Pese a la entrada al campo de Jordan y Owusu y a acabar con Echaide y Adrián de delanteros improvisados el Toledo apenas creó peligro.

Tres meses sin ganar fuera

Desde el partido contra el Amorebieta el Toledo no se trae los puntos. Onésimo lo admite: "Nos está costando manejar la idea nuestra de inicio [...] cuando estamos cerca del área contraria da la sensación que nos falta de lo último... y teniendo futbolistas de calidad en el campo".

