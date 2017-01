Educación no sancionará a las familias que defrauden en la matriculación de los colegios

En ‘Hoy por Hoy Vitoria’ charlamos con Blanca Guerrero, delegada de Educación y hablamos, además, con AMPAS de Salburua y Zabalgana. Escúchalo aquí.

Ya ha arrancado la campaña de matriculaciones para los estudios de Infantil, Primaria y ESO. Un año más el Gobierno Vasco va a vigilar que no se produzca fraude en el empadronamiento de los niños y niñas para poder acceder a un determinado centro, aunque el ejecutivo no se plantea sancionar a las familias que intenten hacer trampa. “Lo que no podemos hacer es castigar a los niños por lo que hayan podido realizar sus padres”, apunta Blanca Guerrero, delegada de Educación.

Por su parte la Plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca ha denunciado los "procesos de matriculación paralelos no oficiales" puestos en marcha por "algunos colegios concertados" y ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de una Oficina única de matriculación que garantice las mismas oportunidades a todas las familias. Desde el Departamento de Educación sostienen que “las prácticas de los centros de realizar puertas abiertas o hacer listas de posibles alumnos, además de no ser ilegales, no tiene incidencia en la matriculación”.

La delegada de Educación, en todo caso, sí afirma que habría que analizar si la información que facilitan los centros a las familias tiene algún tipo de sesgo o de filtro que pueda frenar que acudan a ese centro, y ha dejado la puerta abierta a la creación, en cursos posteriores, de una Oficina Única que gestione, de forma unificada, todas las matrículas.

En Zabalgana y Salburua, las familias siguen reclamando una respuesta de Educación a la falta de colegios. Las AMPAS de Errekabarri y de Aldaialde han solicitado, en los micrófonos de Cadena Ser, que se agilicen los procesos para la construcción de los dos nuevos centros.

