El central Rodrigo Ely llega cedido al Alavés procedente del AC Milán

El Alavés ha conseguido la cesión de Rodrigo Ely, procedente del Milán italiano. El jugador brasileño tiene también pasaporte transalpino. Ely no gozaba de demasiados minutos en tierras lombardas y desembarcará en la capital alavesa hasta final de temporada. Se trata de un jugador de 23 años internacional en varias categorías. Se espera que pase las pruebas médicas y sea presentado en las próximas horas en Mendizorroza. Se trata de un jugador internacional con las categorías inferiores de Italia y que también ha sido convocado por la Sub-23 de Brasil. Mide 1,92 y es potente en el juego aéreo.

Ely será el segundo refuerzo invernal tras el paraguayo Oscar Romero, que ya ha recibido el transfer internacional pero que todavía no ha debutado porque no tiene el ritmo necesario. Ely llega porque Aleksandar Pantic ha pedido salir y, aunque parecía que iba a recalar en el Bursasport turco, terminará con toda probabilidad en el Dínamo de Kiev ucraniano. El central serbio apenas ha contado para el entrenador albiazul ya que últimamente no ha sido convocado ni en liga ni en Copa (donde jugaba con asiduidad). Las pasadas navidades fueron algo convulsas ya que Katai llegó a declarar en un medio de comunicación de Belgrado que "parecía que a Pellegrino no le gustaban los serbios". Ahora se quedan en la plantilla vitoriana Krsticic y el propio Katai.

Real Madrid y Alavés también tienen pactada la cesión de Mariano pero la última palabra la tiene el jugador que prefiere forzar sus opciones de jugar en el equipo de Zidane. Esta operación ya se vivió el pasado verano. El Liverpool también parece que se ha interesado por el jugador blanco. En el mercado invernal han salido ya cuatro futbolistas del Alavés: Manu Barreiro al Nàstic, García Alonso al Breda holandés, Espinoza al Oviedo (aunque fue descartado porque no pasó las pruebas médicas) y ahora Aleksandar Pantic. No se descartan nuevos movimientos en las próximas horas. Hay tiempo hasta las 00,00 horas del martes al miércoles.

El Alavés firmó un encuentro de ensueño ante el Atlético de Madrid en Mendizorroza. El empate a 0 no hizo justicia a lo que se vio en el terreno de juego. Todas las líneas hicieron un trabajo encomiable pero faltó el gol. Por eso, en las últimas horas del mercado invernal los dirigentes deportivos del club deberían buscar un delantero. El hombre más deseado es Leo Ulloa, que llegó a pedir el "transfer request" al Leicester británico. Pero Claudio Ranieri ya comentó que si no había fichajes no contemplaba ninguna salida. Mal para el jugador y también para el propio Deportivo Alavés.

Los vitorianos están a 11 puntos de los puestos de la quema y se puede decir que la salvación está relativamente a mano. Sobre todo si son capaces de ganar el domingo en Gijón (ante un rival directo). Ese es el partido más importante de la semana por mucho que se hable de la Copa del Rey en Vigo. Pellegrino tiene muy claro que cambiaría ahora mismo la permanencia matemática a cambio de quedar apeados por el Celta en el torneo del KO. Pero, como él mismo suele decir, "ya que estamos en el baile, pues bailemos".

La afición está muy ilusionada y acompañará a los albiazules el jueves en Balaídos. Se han puesto a la venta 500 entradas al precio de 30 euros y el club ha fletado autobuses gratuítos para viajar a tierras pontevedresas. Hace falta ser abonado del Alavés para acceder a esa oferta. A pesar de ser un día laborable los seguidores vitorianos se dejarán ver en tierras gallegas con total seguridad. Aunque la liga es lo fundamental, también ilusiona la posibilidad de conseguir un buen resultado en el primer partido y alcanzar la final de la Copa por primera vez en 96 años de historia.

