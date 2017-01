Oferta oficial del Vila-Real per Caicedo

L’Espanyol ja ha rebut la proposta formal del Vila-Real per Felipe Caicedo: l’entitat castellonenca pretén la cessió del davanter fins al final de la present temporada, n’assumiria tota la fitxa i inclouria en el contracte una opció de compra no obligatòria.

El club blanc-i-blau, per la seva banda, té clar que no vol regalar el futbolista i, per tant, si s’inclou l’opció de compra no seria per un preu assequible pel Vila-Real. L’Espanyol se centra en negociar les bonificacions que pagaría el club castellonenc per la cessió en funció del rendiment del jugador.

El Vila-Real és l’única sortida possible per Caicedo, ja que el West Bromwich Albion, el club de la Premier que setmanes anteriors també havia mostrat interès, va comunicar ahir diumenge que el fitxatge de Caicedo ja no és una prioritat i no té previst presentar l’oferta.

S’espera que demà dimarts 31 de gener, últim dia del mercat de fitxatges, s’activi la negociació final entre l’Espanyol i el Vila-Real. Però així com fa 3 setmanes semblava impossible que Caicedo seguís al club català, fonts de la negociació xifren en un “60% les opcions que surti” cedit al Vila-Real i un “40% les opcions que segueixi” a l’Espanyol, tal com li recomana el seu entorn.

