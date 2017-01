Bojan Krkic ja és nou jugador del Mainz. El lleidetà, que jugarà cedit a la Bundesliga fins a final de temporada, explica en una entrevista al 'Què t'hi jugues!' quins motius l'han portat a decidir-se pel club alemany: "Per mi, jugar és molt més important que els diners. Sóc jove i el privilegi de ser jugador és molt gran com per no disfrutar-ho".

