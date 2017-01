Juan Gavilán presenta en Algeciras su libro ‘Infancia y transexualidad’

El libro Infancia Transexualidad pone de manifiesto una realidad hasta ahora no visible sobre niños y niñas que no se sienten identificados con su género. Juan Gavilán ha pasdo por los micrófocnos de Hoy por Hoy Campo de Gibraltar para contar que "el libro recoge conversaciones con madres de niños transexuales sobre el fenómeno que se ha producido en su familia"

Gavilán nos explicaba qué le llevó a esos encuentros cuyos relatos recoge el libro "Infancia yu Transexualidad" que se presenta el miércoles 1 de febrero en Algeciras "Yo ya había trabajado sobre transexualidad y fue cuando saltó a la luz pública la existencia de niños que no eran aceptados en los colegios con su sexo sentido, con su propia identidad. Entré en contacto con siete familias con las que comencé a colaborar y, cuando me di cuenta, tenía un material de información tan valiosa que pensé que no era conveniente que se perdiera. Había que hacerlo porque estas familias tenían una vida muy difícil, había que convertir el tema en algo natural".

Portada del libro "Infancia y Transexualidad que se presenta el miércoles 1 de febrero en el Centro Documental José Luís Cano. / Juan Gavilán

Por el programa han pasado también Isabel Torres, madre de un niño transexual que nos contaba como llegó a la Fundación Daniela "Ahora va a hacer dos años que mi hijo me dijo que a él, cuando nació le asignaron un género,. y cuando tenía 15 años me llamaron desde el colegio me para avisarme de que el niño se identificaba con que él era un chico, un chico transexual". Isabel ha destacado en este sentido la profesionalidad de la orientadora del centro educativo que, por ser conocedora y estar preparada en el asunto, lo afrontó y comunicó con naturalidad. "No te voy a negar que al principio es un shock porque yo, en mi caso, no había escuchado a penas nada de la transexualidad, sabía poco, y lo poco que sabía estaba mal informada. Pero no vale hundirte, te tienes que levantar porque tienes que ayudar a tu hijo".

Almudena Pérez es la delegada en Cádiz de la Fundación Daniela. "Yo no tenía ni idea. hasta que al cumplir los 8 años comenzamos a aceptar a mi hija como lo que era. Hasta entonces se hacía pipi en la cama y tenía pesadillas. Una vez la tramos como ella se sentía esto despareció".

Esther Álvarez, psicóloga y sexóloga, comentaba sobre la importancia de la visibilidad "no hay ningún problema en ser transexual, el problema está en la sociedad, en no entender esta diversidad sexual. En el momento en que se le da libertad a los niños para ser quienes ellos se sienten ahí no hay ningún problema; el problema surge cuando se restringen ciertas conductas o se les niega dar rienda suelta a sentir como ellos sienten".

El libro Infancia y Transexualidad se presnta el miércoles 1 de febrero a las seis y media de la tarde en el Centro Documental José Luís Cano.

