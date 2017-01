El primer túnel, nunca antes del verano de 2018, dicen los geólogos

La Variante de Pajares no tiene ningún problema técnico, dicen los geólogos, que aseguran que la próxima primavera estará liquidado el problema de estabilidad de la ladera de Campomanes. “A partir de ahora, es un problema administrativo”, dice el presidente del Colegio de Geólogos, José Antonio Sáenz de Santamaría, "entre la administración y la empresa" encargada de las obras. Lo que está completamente descartado es que se pueda abrir uno de los túneles este año 2017, ya que la colocación de las vías requerirá doce meses y no se ha empezado ni se podrá empezar antes del verano.

¿Cuándo se podrá circular por uno de los túneles? No antes del verano de 2018. En primavera estará totalmente resuelto el problema de la estabilidad de la ladera y en verano estará acabado el trabajo de rebajar entre 100 y 150 metros en una parte del trazado hasta la cota de rasante de la vía, así como una galería de drenaje que hay que completar, dice el presidente de los geólogos, quien asegura que "la obra no se va a acabar este año porque poner la vía lleva doce meses y estamos ya casi en febrero, no hay más que sumar", explica. Según Sáenz de Santamaría, ahora es "un problema administrativo entre Dragados (adjudicataria de la obra) y la Administración. No hay ningún problema técnico", ha recalcado: "En el momento que se empiece a poner la vía, un año más", dice, para que puedan pasar los trenes por el primero de los túneles.

Si hacemos la suma, como nos ha sugerido Sáenz de Santamaría, nos sale que el primer túnel debería estar en uso en verano del año que viene. Ya sin ningún problema técnico, dice que lo que hace falta es "tiempo y dinero". En la actualidad, hay tres millones y medio de euros para llevar a cabo los trabajos necesarios antes de iniciar la colocación de las vías. El presidente del Colegio de Geólogos de Asturias se ha entrevistado en la Junta general del Principado con el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García.

