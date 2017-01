El Ayuntamiento quiere poner fin al desaguisado de las tarjetas de aparcamiento

El concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo, Ricardo Fernández, cifra en 1.031 el número de tarjetas de aparcamiento concedidas por el ayuntamiento en la actualidad. Un número que según estimaciones hechas por el servicio que dirige se ha reducido de forma importante desde 2012, cuando había más del doble. Pero todo son estimaciones porque lo que llama más la atención es que no hay registros fidedignos. Lo que si se constata es un volumen demasiado elevado, que según Ricardo Fernández da pie a pensar que a la hora de expedir las tarjetas en tiempos de gobierno del PP no se seguían de forma rigurosa los criterios legales. Para resolver esto el responsable del área ha anunciado nuevos criterios que serán fijados a través de un decreto municipal.

Todo es confusión y parece que el tripartito quiere poner orden en el desaguisado de la expedición de autorizaciones para circular por calles peatonales y para estacionar en sitios reservados. El concejal Ricardo Fernández no apunta directamente a irregularidades en la actuación del servicio en tiempos del gobierno del PP, si bien no es ajeno a la sospecha colectiva que siempre ha habido sobre este apartado de la administración local. Lo que si confirma es una mala o cuanto menos confusa aplicación de la normativa para conceder tarjetas de aparcamiento y sus excepciones, todo recogido en la ordenanza de movilidad.

Los registros también son confusos porque a pesar de que cada tarjeta concedida conlleva un expediente los datos ofrecidos por el responsable de seguridad ciudadana se basan en estimaciones. El único dato fidedigno es que a día de hoy existen 1.031 tarjetas, tras una reducción desde que gobierna el tripartito de unas 400. Y se estima que en 2012 había el doble. Tapoco se descarta que una vez fijados los nuevos criterios el número se reduzca más para ajustarse a la nueva normativa. Sobre la intención de sus socios de gobierno de SOMOS de que los concejales y los grupos políticos dejen de tener sus autorizaciones, Ricardo Fernández no comparte la idea, cree que ese no es el problema, y que "podría debatirse pero no tiene sentido", ya que los concejales y los grupos políticos necesitan las tarjetas para aparcar en sitios reservados, considera el edil que ha asegurado que muchos de los concejales, incluido él, pagan la zona azúl cuando no están desempeñando labores relacionadas con el ayuntamiento. También ha apuntado que algunos concejales tienen una, y otros dos tarjetas de aparcamiento y que "si alguno quiere renunciar a ellas es su problema".

También ha anunciado que el servicio estudiará el cambio de diseño de las tarjetas para que los agentes de la policía local puedan controlar mejor las autorizaciones municipales.

Comentarios