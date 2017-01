La designación de la gestora aumenta la crisis del PSOE coruñés

Nueva crisis en el PSOE coruñés tras hacerse pública la composición de la nueva gestora local elaborada por la dirección federal del PSOE. Son 17 militantes bajo la presidencia de Florencio Cardador que conforman una lista muy diferente a la pactada en A Coruña avalada por la dirección provincial del PSOE y con miembros de todas las sensibilidades. De hecho el PSOE provincial ha expresado en un comunicado su disconformidad total con una gestora que, a su juicio, no es equilibrada.

Señala la dirección provincial del PSOE que Ferraz no ha consensuado la nueva gestora con la dirección del partido en la provincia. En la lista enviada por la provincia tras las negociaciones con los diferentes sectores del partido en A Coruña aparecían nombres propios que no se encuentran en la enviada por Ferraz como el de Suso Mosquera, ex secretario general de UGT, Obdulia Taboadela, Juan Quirós o Nieves Vázquez. Otros nombres coinciden como los de Jesús Penedo, Ana Lenochka Yakimenko, Cristina Otero, Javier Ramirez, María José Cebreiro, Rosa Barreiro,Gema Fernández Cuiña, o Jesús Fernández. Además aparecen María Jesús Guardado Tomás, José Antonio Trigueros, Ton Pachón, Pilar López-Rioboo, Manuel Vilaboy, Ricardo García Mira, José Antonio López García, y Marina Sánchez de la Peña.

