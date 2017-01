Decía un ministro británico en un debate con la oposición, ustedes son mis oponentes, mis enemigos los tengo detrás. Su parlamento tiene las bancadas enfrentadas y detrás él tenía a sus compañeros de partido. Aumenta la crisis en el PSOE coruñés tras la designación de los nombres de la gestora de A Coruña. Unidireccional y directa desde Ferraz después de los esfuerzos de pacto para buscar un equipo que integrara a todas las sensibilidades, dicen diferentes sectores. La dirección provincial ha emitido un duro comunicado señalando que lejos del consenso y el intento de tejer heridas muchos nombres propios son de parte y se ignora en buena medida su propuesta. Resulta inaudito que hayan llegado aquí de nuevo en esta situación. Desde un partido con una dirección que no aprende o no quiere entender. El poder real juega a poder absoluto a través de una gestora que prepara un congreso jugando con los tiempos. Mientras en Francia el león dormido de la socialdemocracia de izquierdas ha decidido rebelarse y Hamon ha ganado en las primarias al Ministro Valls, el posibilista que engordaba a cada paso a Marie Le Pen. Una advertencia. Mientras, sigue deshilachándose la madeja y los ciudadanos que sienten y padecen no entienden de nombres ni familias. Sólo saben que una herramienta que fue útil para mejorar su vida sigue desangrándose por enfrentamientos y egos personales. O por algo más en la dinámica de las alturas.

Hay que decir también que aceptar ser miembro de una gestora, sobre todo a nivel local, con las dificultades internas actuales, es un ejercicio de generosidad. Lo más fácil es quedar fuera esperando a ver qué pasa. En la última reunión la gestora no habló de A Coruña, tiene mil temas sobre la mesa. Convocó congreso, para junio.

