Juanjo Gracia y Fede Ruiz piden la baja al C. D. Eldense

Juanjo Gracia y Fede Ruiz han pedido la baja al C. D. Eldense.

Fede Ruiz se marcha del C. D. Eldense / Cadena SER

El central de Elda, cuyo destino puede ser el C. D. Almoradí, se lesionó en una clavícula ante el C. E. L´Hospitalet en el primer partido de esta segunda vuelta mientras que el media punta ha sido uno de los futbolistas más regulares en lo que va de liga e incluso llegó a lucir el brazalete de capitán el pasado domingo ante el C. D. Ebro.

De producirse su salida, el número de futbolistas que habrían dejado la disciplina deportivista en lo que va de temporada ascendería a veinte, dieciséis de ellos en los dos últimos meses.

No es descartable que en las próximas horas, antes de que se cierre el mercado de invierno a las doce de esta noche, se produzca alguna salida más.

