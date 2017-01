L'allargament de la C-32 podria acabar a judici

La plataforma Aturem la C32 va presentar un recurs en el que argumentava que no es podia tirar endavant el projecte actual emparant-se en un estudi de l'impacte ambiental caducat i que l'obra tindria un perjudici mediambiental irreparable.

Ara el TSJC ha admès a tràmit aquest recurs contenciós administratiu i això vol dir que el cas podria acabar a judici.

Els opositors també van demanar que perquè no es pugui executar l'obra mentre es decideix si hi ha prou arguments per arribar a judici, s'aturi tota la tramitació.

L'alt tribunal català ho decidirà després d'escoltar els arguments de la Generalitat i els ajuntaments de Blanes, Lloret de Mar i Tordera.

El portaveu de la plataforma Aturem la C32, Jordi Palaudelmàs, diu que, de moment, l'únic que poden dir és que “hi ha partit”.

Blanes va organitzar una consulta popular en la que el 71% dels que van votar van expressar el seu rebuig a l’obra i a Lloret va ser la plataforma opositora qui la va organitzar i el no va guanyar amb un 86% dels vots emesos.

Malgrat tot, la Generalitat va decidir tirar endavant aquest projecte valorat en 70 milions d'euros. El projecte definitiu es va aprovar a l'estiu i els treballs han de durar dos anys i mig.

De moment, la Generalitat no s'ha pronunciat.

