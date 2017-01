Guille es duda para el encuentro ante el Pinzón

Pendientes de la evolución de Guille, que sufre un edema en la musculatura de los isquiotibiales, empieza el Xerez DFC a enfocar la semana de trabajo. El objetivo del equipo azulino es vencer al Pinzón, penúltimo clasificado de la liga. El rival, al que entrena Mikel Gandarias, que no podrá sentarse en el banquillo al estar sancionado, sólo ha ganado un encuentro hasta el momento. Fue el pasado 15 de enero, cuando derrotó al Chiclana por 2-1 en Los Príncipes. Por ahora, la apuesta arriba con Javi Tamayo y Guille le está funcionando, y la idea, por lo tanto es no modificar, siempre y cuando éste último no tengo molestias.

Juan Antono recupera esta semana a Borja Perea y Álvaro Ramírez, que ya están disponibles tras cumplir sanción federativa el pasado domingo ante el colista. El preparador xerecista concedió a sus jugadores dos días libres tras el triunfo del domingo en el Municipal de Almodóvar por 2-3

