Presentación y Bendición de la imagen de la Virgen de La Paz, que acompañara a Jesús en su entrada en Jerusalén, ‘La Borriquilla’, el domingo de Ramos.

Una imagen elaborada por la imaginera sevillana Lourdes Hernandez Peña y vestida por David Calleja, que enriquece el patrimonio cultural de la Semana Santa galduriense.

Se trata de la segunda imagen, que pasa a ser co-titular, del Grupo Parroquial de ‘Jesús en su entrada en Jerusalén’ que presenta en apenas tres años, a la esperar de ser proclamada, por la diócesis, como Cofradía.

Tras una primera presentación en Sevilla, en la cofradía de La Estrella, se presentaba el pasado sábado, en el salón de actos del centro parroquial ‘Santísimo Cristo de la Misericordia’, con presencia de la imaginera, autora de la talla, el vestidor, la Hermana Mayor, Mariana Vilchez, y el capataz del cuerpo de niños y niñas costaleros y fundador del Grupo, Diego Jiménez.

La autora, Lourdes Hernández Peña, explicaba se inspira “en las madonas italianas del renacimiento florentino… me encajaba muy bien la advocación y la estética de la imagen… es una imagen de cara redondita, serena, los ojos bastante cerrados, cejo no fruncido, la expresión sobria de la cara… y también he cogido reminiscencias de la época romántica y de los años veinte”.

El vestidor, David Calleja, explicaba “que no podía ir vestida como una virgen tradicional… creamos para ella una saya que recuerda a los trajes de las reinas de la época de los Austrias, va provista de un escapulario antiguo… durante este fin de semana se la va a ver vestida ‘de Reina’ para la bendición, y de hebrea… con telas recordando la época renacentista”.

El grupo de ‘Jesús en su entrada en Jerusalén de Jódar (La Borriquilla)’ surge junto al grupo de Cáritas Parroquial, en el año 2009, y en el año 2010, salieron por primera vez los Niños Hebreos, en el desfile procesional que tiene lugar todos los años.

Desde su creación ha promovido actividades como talleres de Navidad, campañas caritativas, Verbenas Solidarias (junto con Caritas Parroquial) y el Belen Viviente. También participan en la tarde del Jueves Santo, en la Misa de los Santos Oficios, donde 12 de los niños representan a los 12 apóstoles en el lavatorio de pies.

De este Grupo Parroquial cabe destacar el ánimo, las ganas de trabajar y el asombroso crecimiento en su corto recorrido, además de la estupenda labor llevada a cabo con los niños, formando estos la base del Grupo Parroquial.

