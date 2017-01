O Burela FSF quere xogar a final da Copa Xunta

O Pescados Rubén Burela FS loitará por gañar o billete para a final da XXVI Copa Galicia. Será na casa do Ourense Envialia este martes a partir das 20.30 horas (Os Remedios). A rivalidade directa en liga, entre a quinta praza das ourensás (28 puntos) e a cuarta das burelistas (33), porá aínda máis emoción, se cabe, para a cita irmandiña, co firme obxectivo das laranxas de bater o dono actual da Copa, despois de caer na edición pasada en semifinais.

“Nós chegamos con moitas ganas de volver a disputar unha final, iremos por todas, dende xa o quentamento ata o asubío final”, proclamaba ao vento así a ilusión burelista Judith Pedreira. “Sabemos que vai ser moi competido e moi complicado. O Ourense Envialia é o vixente campión, é un equipo moi forte, que loita por cada balón. A defensa vai ser clave para quedar co partido e para armar despois bos ataques” adiantaba a 15 laranxa, horas despois de regresar do seu periplo con Galicia Sub-21 no Campionato de Seleccións Autonómicas de Getafe.

Judith pecha un capítulo máis da Irmandiña, despois dunha goleada fronte a Cantabria (7-4) e de sucumbir ante Madrid (1-2), resultado que afastou a Galicia da clasificación para a final. “Foi unha mágoa porque planteamos o partido dunha forma incrible. Soubemos facerlle fronte a Madrid, comezamos gañando pero elas empataron con moita fortuna, nun rexeite que deu na nosa defensa. Quedámonos con todo o bo que fixemos tanto con Cantabria coma con Madrid e coas boas sensacións que deixou a Selección Galega”, reflexionaba así a burelista.

