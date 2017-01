Cifuentes admite que los hospitales están “muy obsoletos” y en “mal estado”

En solo tres días, se derrumbó un techo en el área de oncología del Hospital Gregorio Marañón, se rompió una cañería de la calefacción en el Doce de Octubre - y se inundaron las urgencias-; y en La Paz estuvieron varias horas sin agua caliente. No es algo casual. Hace meses, también hubo varios desprendimientos de techo en el Hospital Ramón y Cajal. Ante esta realidad, a la Comunidad de Madrid no le ha quedado más remedio que abordar de inmediato este problema. El Gobierno regional, “ha dado instrucciones al Consejero de Sanidad para que active un programa de actuaciones prioritarias en los centros sanitarios públicos”, según ha adelantado la Presidenta, Cristina Cifuentes, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

En la Puerta del Sol son conscientes del problema. Por eso han activado este plan de mejora de los hospitales. El primer paso, el diagnóstico de la situación, “tenemos hospitales y algunos centros de salud que están en un estado malo”, según admite la Presidenta madrileña. Cristina Cifuentes cree que hay que “hacer un esfuerzo en invertir en las instalaciones porque hay algunas que están muy obsoletas y necesitan obras”.

¿Por qué están así los hospitales? ¿Los hospitales clásicos están pagando ahora el abandono que han sufrido por culpa del empeño del antiguo Gobierno de Aguirre de construir nuevos hospitales? A esa pregunta, la Presidenta madrileña ha defendido que aquella inversión fue “positiva”, pero también admite que durante la etapa de Aguirre se dio de lado a los grandes hospitales de Madrid, “probablemente, [en ese momento] no se destinó el dinero suficiente a mantenimiento de los hospitales”, y reconoce que “le habría gustado encontrarse los hospitales en mejor estado, indudablemente”. Pero el dardo al anterior equipo de Gobierno de Aguirre no termina ahí. El Gobierno de Cifuentes cambiará sus prioridades. Ya no apostará por obras faraónicas de grandes hospitales, “ahora lo que toca, más allá de pensar en nuevas infraestructuras, vamos a priorizar la reparación de los hospitales, porque muchos son muy antiguos y necesitan muchas reparaciones”, ha subrayado.

La Presidenta madrileña no ha concretado cuánto dinero pondrán sobre la mesa para activar este plan de acción de mejora de los hospitales, pero sí ha recordado que en el último año dedicaron 100 millones de euros a su mantenimiento. “Esto no se arregla en un año”, ha zanjado Cristina Cifuentes, su previsión es que este plan de mejora dure 3 ó 4 años. La Comunidad enmarca la rotura de tuberías o el derrumbe de techos en simples “averías” o incidencias prácticamente inevitables “entre los más de 2 millones de metros cuadrados de hospitales que tenemos en Madrid”, ha apuntado Cifuentes.

