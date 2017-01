El secretario general de UGT advierte sobre el impacto de la subida del IPC en las pensiones

El secretario general de UGT, José Álvarez, ha mostrado su preocupación por el impacto de la subida del IPC en las pensiones, "absolutamente insoportable" en el caso del recibo de la luz, y ha afirmado que el Gobierno tiene que explicar cómo se conjuga el incremento de precios con la paga de los pensionistas.

No obstante, ha insistido en que si no se derogan el coeficiente reductor y la cláusula de revisión de las pensiones introducidas en 2013 "unilateralmente" por el Gobierno del PP, el sindicato UGT no va a llegar a ningún acuerdo.

Y ha advertido de que UGT no va a condenar a los pensionistas del país a que en 10 años pierdan un 20 poder adquisitivo y que en 2050 pierdan un 40 por ciento de lo que cobrarían hoy de pensión.

Además, Álvarez, cree que sindicatos y patronal no deben dejar pasar la "oportunidad" de alcanzar un acuerdo que "sustituya" a las dos últimas reformas laborales del Gobierno central, cambie aspectos del actual mercado laboral y sirva para la recuperación de derechos.

"Nosotros creemos que la legislación laboral que funciona es aquella que ha sido negociada entre sindicatos y empresarios", ha dicho el dirigente sindical que ha querido dejar a la patronal el mensaje de que, en su opinión, "debería ser consciente" de que ahora tiene "una oportunidad para la negociación y el acuerdo" y deberían de "aprovecharla".

De lo contrario, ha pronosticado que lo ocurrirá es que cada parte intentará que el Parlamento legisle de acuerdo con la opinión de cada uno, lo que, a su juicio, dará lugar a una legislación que "no tendrá una duración" y tampoco sería "la que mejor conviene" a la industria, a los servicios, a las empresas y a los trabajadores.

