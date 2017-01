UPYD tampoco apoyará las cuentas municipales para 2017

UPYD-Centrados en Segovia votará No a los presupuestos municipales tras haber sido rechazada su única enmienda. La condición propuesta por la formación magenta para abstenerse en la votación de las cuentas para 2017, era reducir la partida del Cat para poder destinar 350.000 euros para iniciar la renovación de la calle San Juan.

Por su parte Ciudadanos ha presentado una propuesta para reducir solo 50.000 euros la partida destinada al Cat, para así poder financiar un parque infantil. Esta enmienda ha sido tenida en cuenta con los votos del Psoe y Ciudadanos.

Los dos ediles de UPYD entienden que hay que ser fiel y coherente con los argumentos planteados en los plenos y consideran que ciudadanos no lo ha sido. El grupo “naranja” es cómplice de destinar una partida exagerada a un proyecto como el Cat. Creen que a Ciudadanos, parace que se les han olvidado todas las críticas que ellos mismos han realizado reiteradamente sobre el proyecto del Cat. Por lo tanto el grupo de Ciudadanos será co-responsable de que no exista una partida este año para iniciar las obras de renovación de la calle San Juan, pese a que votó a favor de este acuerdo en abril del año pasado, “Si las palabras no van unidas a los hechos, no sirven de nada”.

Por último lamentan profundamente que la portavoz del partido de Albert Rivera no haya tenido el criterio suficiente para entender que en unos momentos en los que la inversión se ha reducido notablemente, por “la penosa gestión socialista”, hay que priorizar las inversiones más necesarias para el conjunto de los segovianos.

