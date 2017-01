El Comú durà a la Batllia el concurs d'àpats del Calones perquè es revoqui

El Comú d'Andorra la Vella durà a la Batllia el concurs d'àpats del Casal Calones perquè es revoqui.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha explicat que un error humà al fer una multiplicació va esdevenir que l'adjudicació d'aquest servei es fes al Rebost del Padrí, enlloc de l'empresa Bio Bio.

Segons Marsol, aquest acte ha de ser revocat a través de la Batllia, ja que és ferm; de fet, és efectiu des de fa un mes. Ara cal, tal com marca el Codi de l'Administració, que es faci el procés per revocar l'acord a través de la Justícia, que haurà de donar vista a l'altra part perquè es manifesti sobre aquesta revocació.

L'error, segons Marsol, ha estat constatat per l'altra empresa que va ser descartada, Bio Bio, que va demanar la documentació i va constatar que s'havia produït aquest error de càlcul que comportaria que l'adjudicació hauria d'haver estat feta a l'altra empresa i no a la que va resultar finalment guanyadora del concurs. Així, i un cop analitzada la documentació, segons la cònsol major, es va veure que l'adjudicació havia de ser per a l'altra empresa.

