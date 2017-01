Multa de 400 euros por estar sentados en una acera comiendo pizza

400 euros por estar sentados en la acera comiendo pizza. Es la multa que la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO), de la Policía Local ha impuesto a una pareja a los que sancionó con una falta grave. Los afectados interpusieron el pasado jueves un recurso y han iniciado una campaña para luchar contra el abuso policial bajo el lema: "Si nos multan por sentarnos, nos levantaremos".

Ocurría la noche del 6 al 7 de enero en la calle Ricardo Lozano Monzón, en la zona conocida como 'el Rollo' o Moncasi. "Estábamos sentados en la acera, comiéndonos un trozo de pizza, charrando tranquilamente, no había nadie en la calle, no pasaba ningún coche y pasó un furgón de la unidad de la UAPO", relata Tamara, una de las sancionadas. "Aunque habían pasado, pararon y nos exigieron que subiéramos los pies a la acera", continúa. "Cuando pasó el furgón, los volvimos a bajar, no fue un acto de chulería: pasaron y los volvimos a bajar".

Asegura que dos minutos después, el furgón volvió a pasar, "bajaron varios agentes, nos rodearon y nos dijeron que les dejáramos la documentación, se las dejamos y les pregunté si podíamos saber por qué y nos dijeron que por desobedecer la orden de un agente, que no es cierto porque cuando nos dijeron que nos apartáramos, lo hicimos", continúa Tamara. "En ningún momento nos dijeron que nos levantáramos de la acera y cuando nos devolvieron los DNI lo hicieron con dos multas, con falta grave, con 200 euros cada una".

Acaban de iniciar ahora una campaña de visibilización por este caso y por otros que, dicen, se han venido dando en los últimos meses. Lo harán a través de un blog, huchas de apoyo en varios bares de la ciudad, un vermut solidario y en redes sociales con la etiqueta #400porsentarse.

