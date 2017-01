La Confederación del Duero contraria a la mina en la Sierra de Ávila

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) considera que el proyecto de mina a cielo abierto proyectada para el Cerro Gorría en plena Sierra de Ávila no es viable con el actual proyecto presentado por la empresa. Es la conclusión de un informe realizado el pasado mes de octubre y al que han tenido acceso los miembros de la Plataforma No a la Mina en la Sierra de Ávila.

Según la plataforma, el informe recoge las pegas de la CHD a la posible ocupación e interceptación del Arroyo Pinarejos mediante un camino de acceso a la zona de extracción de material, aspecto que no sería aceptado por la Confederación. Además, el proyecto "no garantiza, a priori, la no afección a las aguas subterráneas por lo que informa de forma desfavorable" según el texto del informe que cita la Plataforma.

Y otro aspecto criticado por la CHD es que la empresa contempla en el proyecto la realización de dos balsas para su utilización en el proceso de extracción, algo que "no consta inscrito en el Registro de Aguas de este organismo" según señala el informe.

Desde la Plataforma se critica que hayan conocido este informe por la propia Confederación y no por la Junta de Castilla y León ya que forma parte de la documentación que no les ha sido entregada por lo que siguen hablando de proceso "oscuro y opaco".

Para uno de los protavoces de la Plataforma, Juan Carlos Soto este informe "lo que quiere decir es que en estas condiciones, es inviable que el órgano ambiental que es la Junta de Castilla y León de vía libre a este proyecto. Si no se tiene en cuenta esto, sería muy grave para la salud de las personas y los animales del entorno".

