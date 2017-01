L'Ajuntament protegeix l'antic Col·legi de les Monges catalogant-lo a Bé Cultural d'Interès Local

El ple de l’Ajuntament d’Amposta ha aprovat protegir l’antic edifici del Col·legi de les Monges com a Bé Cultural d’Interès Local. Aquest pas permetrà preservar la integritat de l’edifici i evitar el seu enderroc.

La part que es protegeix és la que data de la primera part del segle XX i que inclou l’edifici en forma d’"U" i amb l’escalinata i les decoracions florals. L’aprovació d’aquesta declaració rebia el suport del grup d’Esquerra d’Amposta, el PSC i el regidor German Ciscar; mentre que la regidora no adscrita Rosita Pertegaz i el grup de CiU es van abstenir.

Escalinata principal de l'antic col·legi de les Monges de la capital del Montsià / Ajuntament d'Amposta

El regidor d’Urbanisme, Tomàs Bertomeu, ha explicat que l’objectiu és que l’ajuntament pugui adquirir l’immoble i donar-li un ús públic. “Es pretén donar-li valor a un edifici, lluir-lo i crear un atractiu més que pugui fer-lo visitable i crear un espai públic, fora, a l’exterior”, explica el regidor.

En l’actualitat l’antic edifici és propietat de la SAREB, l’anomenat “banc dolent”, i l’ajuntament confia en poder-lo adquirir quan surti a subhasta.

Una moció ajornada S.T. La moció del regidor German Ciscar on es proposava crear un servei municipal per ajudar els veïns que vulguin reclamar els diners de les clàusules terra i les despeses del préstec hipotecari s'ha deixat damunt la taula perquè el govern municipal vol estudiar si és o no viable.

El ple també va donar llum verda a la modificació urbanística que permetrà la instal·lació de serveis turístics i hotelers a la zona costanera d’Eucaliptus. El regidor d’Urbanisme ha explicat que existeixen problemes legals per poder donar determinades llicències i , sobretot, per ampliar l’ús hoteler de la zona.

Afegir que tots els partits politics amb representació al ple d'Amposta han votat a favor de la moció per donar suport a la Unió de Pagesos en les revindicacions que està duent a terme per reclamar la dignitat de la pagesia.

També s’ha aprovat per unanimitat la moció d’Esquerra d’Amposta per demanar que els sediments retinguts als embassaments de Mequinensa i Riba-Roja d’Ebre arribin al Delta de l’Ebre; així com la moció del PSC per tal de reclamar a l’empresa HIFE que restableixi una parada o parades dins del nucli urbà de la ciutat.

Especialment combatiu es va mostrar en el ple d’aquest dilluns el regidor de Plataforma, German Císcar que va llençar duríssims atacs al govern municipal; sobretot quan va acusar-lo de donar un tracte de favor a un ciutadà que ha deixat de pagar les quotes de lloguer del Mercat i que, per contra, ha presentat diverses reclamacions patrimonials a l’ajuntament.

Císcar també va demanar a l’ajuntament que iniciï una investigació per esbrinar perquè no s’han complert els terminis del contracte de la neteja de la biblioteca. El regidor de Plataforma ha arribat a assegurar que l’empresa adjudicatària del servei està estafant l’ajuntament, fent moltes menys hores de les que estableix el contracte i ha reclamat que s’anul·li el mateix.

Des del govern municipal s’ha reconegut que les condicions pactades a contracte són ambigües i s’ha agafat el compromís d’analitzar el contracte per si cal exigir responsabilitats.

