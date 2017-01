Jesé: “Vengo a morir, no de vacaciones”

Acompañado por amigos y familia se le notó feliz dándole las gracias a la afición “por venir a estar conmigo en este día; he venido para jugar y mejorar como jugador. Vengo a morir, no vengo de vacaciones. Quiero ayudar para intentar entre todo tocar Europa”.

El atacante que salió del Huracán a la edad de 14 años hacia Madrid recordó que “cuando era chico iba al estadio Insular con mi padre y un amigo para ver a Las Palmas. Siempre he respetado al equipo porque le tengo mucho cariño al ser el equipo de mi tierra. Vengo para ayudar porque mi pensamiento siempre fue claro; si salía del PSG solo era para regresar a mi casa y le doy las gracias a todos los que se pusieron en contacto conmigo para que me fuera con ellos”.

En cuanto a su posición explicó que donde “más me gusta jugar son en las posiciones de arriba”, ya sea “en banda, en punta o como segundo punta”. Le gusta “como juega el equipo” y los jugadores “que hay en esta plantilla”, aunque “aún no me he puesto en contacto con ellos”, esperando “que en los próximos días podamos hablar y trabajar duro para entre todos conseguir el objetivo porque Europa está cerca”.

El ex jugador de la cantera del Real Madrid reconoce que “no he podido tener la oportunidad de jugar en el PSG porque el entrenador ha decidido apostar por otros jugadores. Ahora estoy centrado en lo de aquí y luego ya veremos lo que ocurre cuando acabe la temporada”.

Antes jugaba con Cristiano y Bale y ahora lo hará con los Viera, Tana y compañía: “Les miraré a la cara, hablaremos y seguro que entre todos podremos hacer cosas bonitas. Estoy disponible para cuando el míster lo considere".

Por su parte, Toni Cruz, director deportivo, especificó que jugará como cedido hasta final de temporada “porque él ha querido estar con nosotros al rechazar el ofrecimiento de importantes equipos del continente europeo” aunque también le dio importancia al presidente de Miguel ángel Ramírez porque “puso todo de su parte para que se pudiera reforzar la plantilla de esta manera tan espectacular”.

