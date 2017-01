El Supremo confirma 28 años de prisión para el ladrón que mató a un anciano en su casa en Villa del Prado

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Madrid que condenó a 28 años de prisión al marroquí Mourad B. por robar y matar por asfixia a un anciano en mayo de 2012 cuando dormía con su mujer en su casa de la localidad madrileña de Villa del Prado, de la que también él era vecino.

En una sentencia el alto tribunal desestima el recurso de Mourad B. contra la dictada por la Audiencia Provincial, que le impuso 28 años y nueve meses de cárcel por asesinato, detención ilegal y robo con violencia y que le condenó además a indemnizar a la mujer de la víctima en 120.000 euros y en otros 6.000 euros a cada uno de sus dos hijos, mientras que absolvió a otro acusado por estos hechos.

La Audiencia declaró probado que durante la madrugada del 14 de mayo de 2012 Mourad B. accedió a la vivienda del matrimonio formado por el fallecido, de 81 años, y su mujer, de 78 años, en compañía de otras dos personas no identificadas con el propósito de robar, todos ellos encapuchados.

Añadió que una vez dentro de la casa fueron a la habitación donde dormía la pareja, en la que uno de los asaltantes ató a la mujer de pies y manos mientras que el condenado hizo lo mismo con el anciano valiéndose de unas cuerdas y cinta adhesiva. Le tapó la boca y casi completamente la nariz, lo que le hizo prácticamente imposible la respiración.

Acto seguido, los asaltantes tiraron a ambos ancianos al suelo y salieron de la habitación para registrar la casa en busca de objetos de valor. Pero la mujer logró quitarse las cuerdas que tenía en los pies y salir de la vivienda para dirigirse a la plaza del pueblo donde pidió ayuda a los empleados del servicio de limpieza, quienes alertaron a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los asaltantes ya habían abandonado la casa con 400 euros y varias joyas cuando llegaron los agentes, quienes comprobaron que el anciano tenía el pulso débil y una respiración muy floja, por lo que trataron de reanimarle sin éxito.

El anciano murió por asfixia al tener la boca y los orificios nasales completamente taponados por la cinta adhesiva que le había colocado el condenado con gran fuerza, según la sentencia.

Mourad B. negó los hechos en el juicio, manifestó que no conocía al matrimonio y no encontró explicación que justifique que se encontrara su ADN en la cuerda con la que ataron al matrimonio. "No sé quién pudo llevar esa cuerda con mi ADN a la casa, yo nunca me he dedicado a robar", alegó.

Sin embargo, el Supremo fundamenta que los vestigios de ADN del acusado se encontraron en dos puntos de la cuerda utilizada para maniatar a la víctima precisamente mezclados con el de esta, "lo que pone de relieve que ambos cuerpos estuvieron en contacto".

Por otra parte, añade que, a pesar de que la finalidad última del acusado era robar y no matar, "asaltaron a un anciano en su propia cama cuando estaba durmiendo y le amordazaron de forma tan intensa que taponaron de forma prácticamente total sus orificios respiratorios provocando su muerte por asfixia".

