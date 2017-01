Las familias como solución a los problemas infantiles

Los problemas más comunes por los que los padres acuden a las consultas de psicólogos tienen que ver con la conducta de los niños y esas situaciones que no saben manejar con los hijos en casa o en clase. Precisamente el entorno familiar es clave en la solución. “Es fundamental saber cómo actuar ante las rabietas en la familia o el colegio”, explica Ana Gema de Miguel, directora del centro integral de tratamiento terapéutico ‘Adelante’ y logopeda, y “de nada sirve el tratamiento si los padres no saben qué hacer en esas situaciones”. En el caso de rabietas, aunque es difícil dar un consejo general ya que cada caso es particular, una recomendación común es la “extinción”, dejarles llorar hasta que se tranquilicen.

‘Adelante’ ha puesto en marcha un proyecto de consultas a domicilio por varios motivos, entre ellos que muchas conductas infantiles se dan en casa y además porque el entorno es más cómodo y conocido para las familias.

Ana Gema de Miguel, directora del centro integral de tratamiento terapéutico ‘Adelante’ y logopeda / SER Madrid Sur

Otro de los asuntos comunes de consulta se da en el ámbito de la logopedia. Por ejemplo, el adelanto en el inicio de la lectoescritura hace que los padres se preocupen antes de los cinco o los seis años por no pronunciar fonemas como el de la letra erre. “A veces vienen padres con niños de cuatro por los asuntos de lectoescritura, sin saber que a los cinco o seis se les pasaría normalmente”, apunta. Reconoce que no es un asunto complicado de solucionar y que se debe a diferentes factores: madurativo, uso del chupete que puede haber deformado el paladar…

Comentarios