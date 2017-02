Maldita Castilla EX, aroma español a arcade clásico

Esta semana en SER Jugones miramos de reojo al retrovisor para hablar de un juego que homenajea a esas máquinas recreativas en las que muchos no parábamos de invertir nuestras monedas de cinco duros. Se trata de Maldita Castilla EX, obra del creador español Locomalito, que ha contado la editora Abylight para adaptarse a las consolas de nueva generación con nuevos contenidos respecto a su versión original (2012). En 2016 apareció para Xbox One y ya está disponible también para PS4.

La historia de Maldita Castilla nos mete en la piel de Don Ramiro, uno de los caballeros más leales al rey Alfonso VI de León. Por mandato regio tenemos que internarnos en las tierras de Tolomera del Rey, que han sido corrompidas a causa de las oscuras artes de un demonio tratando de abrir las puertas del inframundo. Y todo ello en formato arcade de plataformas con avance lateral y estética simpáticamente pixelada, muy al estilo de clásicos como Ghost ‘n Goblins.

El caballero Don Ramiro luchando contra los demonios de Castilla / Locomalito/ Abylight

Esta versión mejorada incluye 8 fases, 19 jefes, 4 finales diferentes, 15 logros desbloqueables, nuevas canciones y sonido remasterizado, y un bestiario ilustrado. Pero sobre todo recoge la esencia de esas máquinas recreativas de antaño mezclada con la historia y la mitología española, ya que nos las veremos con enemigos que van desde un Quijote aún más enloquecido hasta con la mismísima Santa Compaña, pasando por multitud de criaturas demoníacas hasta casi el medio centenar. Todo ello lo hemos tratado con su creador Juan Antonio Becerra (alias Locomalito), en la que también hemos hablado de su nuevo proyecto, la revisión de Hydorah.

Más actualidad

Los amantes de los juegos de mafia están de enhorabuena: ya tienen disponible Yakuza 0, la precuela de la saga sobre el universo del hampa japonés ambientada en los años 80. Vamos a conocer cómo Kazuma Kirya asciende en el escalafón del crimen organizado y también podremos jugar con Majima Goro. Una gran aventura que tiene como pega que no está ni doblado ni traducido al español.

Ya está en las tiendas la versión física de Hitman, con la recopilación de todos los capítulos de su primera temporada completa, que hasta ahora sólo podían jugarse vía descarga digital. Nos ponemos en la piel del agente 47, un asesino sin piedad que tiene una importante libertad para decidir cómo quiere acabar con sus presas en entornos amplios y variadas opciones de armamento y ataque. Esta temporada incluye todas las ubicaciones, desafíos, oportunidades y tanto los contratos de su desarrolladora como los creados por la comunidad de jugadores.

Hace unos días salía a la venta Tales of Berseria, la nueva entrega de la saga de juegos de rol japoneses. Por primera vez la protagonista es un personaje femenino, Velvet, que tras una traumática experiencia se une a una banda de piratas para surcar los mares del reino de Midgand. En cuanto a si sistema de combate, profundiza en el sistema de ataques combinados encadenados para hacer embestidas épicas a los enemigos.

Call of Duty Infinite Warfare ha recibido esta semana su primer contenido descargable, llamado Sabotage. Incluye una nueva historia de zombies llamada ‘Rave in the Redwoods’, además de cuatro nuevos mapas para el modo multijugador. Son: Noir, ambientado en un Brooklyn futurista y abandonado; Reinassance, mapa urbano con una reimaginación de la ciudad de Venecia con canales y todo; Neon, una zona de simulación de guerrillas urbana plagado de carteles luminosos y hi tech; y finalmente Dominion, la remasterización del mapa desértico Afghan de Call of Duty Modern Warfare 2.

Los Sims 4 acaba de recibir un nuevo pack de contenido, Vampiros. Añade un nuevo barrio gótico con zonas siniestras y noches más largas. Nuestros sims tienen ahora nueva ropa y peinados de estilo oscuro, y este ambiente lo podemos llevar hasta nuestra casa con muebles y objetos de construcción. Pero lo más importante es que podemos convertirnos en vampiro y conseguir poderes según ganamos experiencia: podremos volar como un murciélago, convertir a otros sims e incluso controlar sus mentes…pero siempre con mucho cuidado ante ajo y la luz del sol.

El próximo 14 de febrero llegara al mercado Sniper Elite 4, el juego de disparos en primera persona que nos pone en la piel de un letal francotirador. La franquicia retorna a su tradicional ambientación en la II Guerra Mundial, esta vez en tierras italianas durante el año 1943. Ofrecerá un modo cooperativa para 1 ó 2 jugadores y modo competitivo online hasta para 12 jugadores. Aquellos que reserven el juego recibirán la versión limitada que incluye dos contenidos descargables gratuitos con camuflajes para las armas y la misión ‘Target Führer’ donde tendremos que dar caza al mismísimo Hitler.

Fútbol, tenis y más deportes en Mario Sports Superstars / Nintendo

El próximo 10 de marzo la familia de juegos del universo Mario recibe un nuevo ejemplar: Mario Sports Superstars para Nintendo 3DS. Incluye cinco minijuegos deportivos de fútbol, tenis, golf, béisbol y equitación. Se puede jugar solo o en compañía tanto en una misma consola como a través de internet en sus modos multijugador.

Otro lanzamiento próximo es el del juego de carreras Dirt 4. Por si no teníamos suficiente con los rallies de su anterior entrega, en este cuarto capítulo podemos competir con buggies, camiones, rallies y rallycross. Cuenta además con un atractivo y sencillo editor de tramos para crear circuitos y carreras. Saldrá al mercado el próximo 9 de junio.

Y esta semana cerramos con dos recomendaciones de periféricos para jugar. En primer lugar los auriculares Krom Kode, compatibles con PS4 y PC. Cuentan con una magnífico sonido envolvente virtual 7.1, diadema metálica bastante fiable y un cable trenzado de nylon de casi dos metros con conector USB chapado en oro para ganar en velocidad de transmisión de datos. Además incluyen un sencillo software para ajustar su sonido a la experiencia que queramos: escuchar música, ver películas o para una intensa sesión de juego. El segundo periférico que repasamos es el ratón Krom Kadru, un accesorio ligero, ergonómico y sobre todo fiable con acabados en estilo goma para garantizar el agarre. Su sensibilidad puede configurarse de forma rápida y sencilla en cuatro modos de DPI (entre 250 y 4.000), y una iluminación enormemente personalizable para conseguir nuestro ambiente y color favorito. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.

