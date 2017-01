El PP en el ayuntamiento de Soria denuncia el retraso en el informe sobre los pasos de cebra del centro

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Javier Martín, ha comparecido después de la Comisión de Vigilancia de la Contratación que se ha celebrado en el consistorio capitalino, la única que está presidida por el PP y ha explicado que “ha sido la primera Comisión de Vigilancia de la Contratación de 2017 y, por desgracia, hemos comenzado igual que terminamos porque no se remiten a la comisión todos los contratos que se formalizan en el Ayuntamiento y sigue faltando documentación de fiscalización previa, sobre todo en los contratos no menores, una situación que se repite mes a mes”. Durante la Comisión de Vigilancia de la Contratación correspondiente al mes de enero se han revisado 8 contratos, 6 menores y 2 no menores y de estos últimos “uno de ellos carecía de cualquier tipo de fiscalización, lo que supone que el 50% de los contratos no menores que han ido a la comisión carecen de fiscalización previa”.

Javier Martín también se ha referido a los pasos de cebra elevados de las calles Nicolás Rabal y Alfonso VIII, “un tema que preocupa a los sorianos y que cuenta con más de 1.300 firmas en contra” y ha recordado que en el mes de noviembre de 2016 el alcalde de Soria se comprometió a realizar un informe sobre la legalidad o no de esos resaltos pero “después de dos meses y medio, ese informe no ha pasado por comisión y no se ha expuesto a la opinión pública”.

Ha insistido que “hay once pasos de cebra con resalto en 900 metros, uno cada 82 metros”, unos datos que demuestran que “no son operativos para la circulación y que el único fin que persiguen es disuadir a los ciudadanos de que bajen al centro de la ciudad”. De hecho, ha concluido Martín que “esta transformación que ha vivido la ciudad está ocasionando que al ciudadano le esté costando bajar al centro de la ciudad, y lo están notando los comerciantes”.

Comentarios