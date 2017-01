CF Talavera: 18 jugadores para un objetivo...el retorno a 2ª"B"

Este martes 31 de enero, a las 12 de la noche, se cierra el mercado de fichajes en el fútbol español, también en 3ª división donde no se esperan movimientos en el líder de la categoría el CF Talavera que afrontará lo que resta de temporada, que son 15 jornadas, con los 18 jugadores que actualmente componen la primera plantilla que dirige Fran Alcoy.

Ayer se incorporó a los entrenamientos el único fichaje en este mercado invernal el jugador de Venta de Baños, David Durántez, que llega al equipo de la Ciudad de la Cerámica para “apuntalar” una plantilla que se había quedado muy coja con las salidas de: Manzano (lesionado de gravedad), Alfredo (Madridejos) e Iván Sánchez (Moralo).

El técnico blanquiazul no espera ninguna sorpresa en forma de salida de última hora a pesar de las ofertas que han recibido jugadores importantes como: Melchor, le quería el San Fernando de 2ª”B” y el goleador, Jesús Jiménez, que ha dejado muy claro en SER Deportivos Talavera que “no me voy a mover de Talavera a pesar de las ofertas que he recibido en estos últimos días” ha señalado a la SER el máximo goleador de 3ª división que lleva anotados 22 goles en la presente temporada.

