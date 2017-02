Mercedes Fernández: “Iglesias Caunedo me dio las explicaciones que le pedí y tiene mi apoyo”

La presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández ha pasado por los estudios de Radio Asturias para intervenir en Asturias Hoy por Hoy. Se ha referido a la situación del ex alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, investigado en el marco del caso Aquagest por sus viajes al extranjero con el conseguidor de la trama del agua, Joaquín Fernández. Según la presidenta de los populares asturianos, que en su día amenazó con serias consecuencias si Iglesias Caunedo no aportaba explicaciones, este ya le ha dado las que en su día le exigió: “Lo ha hecho de manera pública y privada. Sólo está siendo investigado y eso no es motivo para que no continúe como presidente de la junta local del PP en Oviedo y como portavoz del grupo municipal. Tiene mi apoyo para ello”.

A diez días del inicio del congreso nacional del partido y a poco más de mes y medio de la fecha fijada para el congreso regional, Cherines se muestra animada para aspirar a la renovación de la presidencia, aunque aún no ha formalizado su candidatura. Eso sí, está convencida de la necesidad de llegar a la cita congresual mostrando una inequívoca imagen de unidad en el partido. En este camino, el escollo más importante está en Avilés. Allí, la presidenta de la junta local, Carmen Maniega, ya anunció su intención de presentar una candidatura alternativa como respuesta a lo que considera un clamor contra la gestión, desde 2012, de Mercedes Fernández al frente del Partido Popular en la Región. Ante este reto, Fernández se muestra segura de su valor para la organización: “No creo que después de tantos años de militancia me tenga que examinar. Cada uno tenemos la trayectoria y el currículo que tenemos, y yo creo que soy buena militante”. Mercedes Fernández aún no ha definido el equipo con el que contará si renueva la presidencia de los populares asturianos. Se viene hablando mucho de la posibilidad de que Luís Venta acabe ocupando la secretaría general del partido, ahora vacante. Aquí ha vuelto a referirse a los méritos: “Luís Venta tiene un excelente currículo en el partido”.

Este viernes se inicia el periodo de sesiones en la Junta General del Principado. Entre las leyes que han de pasar próximamente por la cámara se halla la necesaria para completar el acuerdo que dio lugar a los presupuestos regionales de modo que se pueda completar la reforma del impuesto de sucesiones, elevando el mínimo exento hasta los 300.000€. A este respecto, la presidenta popular se muestra convencida de que pasará por la cámara en los próximos meses: “He hablado de ello con la consejera de hacienda y su intención es que el texto legal se desarrolle en este periodo de sesiones”.

En cuanto a la posible reunificación de la derecha asturiana y después del pacto electoral conFORO en las elecciones generales, Mercedes Fernández le reconoce al partido liderado por Cristina Coto la independencia que da el no haber firmado ese pacto a nivel autonómico, por lo que “Es normal que ellos mantengan su independencia como partido, lo mismo que nosotros. No tenemos un compromiso que nos una en el ámbito autonómico, todavía”.

