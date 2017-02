Bautista: "Venimos a ganar"

El tenista castellonense, Roberto Bautista, número uno del equipo español, ha analizado hoy la eliminatoria de Copa Davis que medirá a España ante Croacia, en la que parte como número 1 nacional. “Conozco a todos los jugadores de Croacia, he jugado contra Skugor en torneos challengers, he visto partidos de ellos, venimos para hacer buenos partidos y poner el foco en luchar para intentar ganar dando lo mejor de nosotros”.

Bautista no cree que los factores ambientales, tales como la temperatura baja en el exterior, vaya a influir. “Jugamos en indoor, así que la temperatura es buena dentro, las condiciones son buenas aquí en esta pista y nos sentimos bien, en España también es invierno, obviamente, he estado cinco días en casa después de Australia así que no hay problema sobre esto”.

Acerca de cómo prepara los partidos una semana como esta, expuso que “suelo hacer mis rutinas, trato de hacer lo mismo cada día, me gusta comer pronto y no comer mucho antes de los partidos, intento poner el foco en esto, en hacer las rutinas”.

Y sobre la diferencia con las semanas en el circuito y el valor de tener a la capitana en el banco dijo que “es una buena ayuda tener a alguien en el banco ayudándote durante los partidos, sientes además que todo el equipo está detrás de ti apoyándote, ayudándote a que lo hagas lo mejor posible y poder ganar el partido”.

