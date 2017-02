Estas líneas que escribo no son tanto una entrada del blog como una confesión: he hecho algo terrible, que ha provocado mucho daño a amigos y compañeros de trabajo. Cuando decidí llevar a cabo lo que luego se reveló de como un error tremendo, estaba resentido. Sentía aquella palabra arañando mi cerebro y quería pronunciarla, como si fuera a abandonar mi cabeza para meterse en la de un oyente desprevenido. Estaba en el trabajo, sentado delante de mi ordenador y rodeado de mis inocentes colegas, así que aproveché que alguien estaba honrando esa tradición tan española de hablar mal de un ausente para me inmiscuí en la conversación. Aún recuerdo lo que dije: "Ese tipo es puro esmegma".

Ya estaba. La semilla estaba sembrada, la bola rodada, el guante arrojado. Pude sentir el desconcierto entre mis compañeros y contuve respiración ante lo que sabía que era inevitable. "¿Qué es esmegma?", preguntó una compañera. Sonreí antes de explicárselo de la forma más gráfica posible. Se lo dije a todos, alto y fuerte. Ahora me doy cuenta de que quería hacerles daño de forma totalmente gratuita, solo porque podía hacerlo. Las exclamaciones de asco y disgusto que obtuve en respuesta me satisficieron plenamente y me embargó la misma diversión perversa que ya no sentía desde el patio del colegio, cuando perseguía a las niñas con lagartijas en la mano. El tipo que tengo enfrente se echó a reír, y me jefa se limitó a concentrarse con más fuerza en la pantalla del ordenador, tratando de no darse por enterada de lo que podía considerarse un claro caso de mobbing, pero otra compañera parecía incrédula. Yo insinué que, como mujer casada, ella debía saber que lo que decía era cierto. Indignada, me respondió que su marido no tenía esmegma, pero yo insinué que, dado que ella no sabía ni siquiera nombrarlo, tampoco estaba en condiciones de identificarlo, aunque le concedí que, dado que su señor esposo era un experto en desescamar (es pescadero) también podía emplear la misma técnica para verse libre del problema, en caso de padecerlo. Tras nuevas risas mezcladas con protestas y exclamaciones de asco, pasamos página y nos pusimos a escribir.

Todo podía haber acabado allí. Debía haber acabado allí. Pero pocos días después, estaba con un grupo de amigos cenando algo y decidí aportar a la conversación una divertida anécdota del trabajo. Tengo que reconocer que ni siquiera me frenó el hecho de que estuviéramos llevándonos comida a la boca. Les conté a todos que mis compañeros no sabían qué era esmegma y los chistes que había hecho a su costa y pegué un trago a mi cerveza. "Bueno ¿Y qué es esmegma?", dijo una chica, molesta. Sonreí y se lo conté, con el mismo ánimo con el que un leproso le da cordialmente la mano a un desconocido. Una vez más, la primera reacción que obtuve fue la de incredulidad. Nadie quería creer que se le hubiera podido poner nombre a algo así, algo sobre lo que debería correr un tupido velo o, por lo menos una cremallera, pero en el mundo 4G las discusiones de ese tipo se zanjan enseguida: uno de ellos sacó su móvil y tecleó las siete letras que amenazaban con sacudir su mundo.

Cuando apareció la respuesta, la luz de la pantalla le iluminó el rostro otorgándole un aire espectral, como en la peli de Indiana Jones y el Arca Perdida, antes de que a los nazis se les derritiera la cara. Levantó la mirada y miró a los demás. Tragó saliva: "Es cierto". Ellas se miraron entre ellas horrorizadas. "¿Cómo es posible?"; preguntó una. Les dije que no solo lo sufrían los hombres y nuevamente se negaron a aceptar la verdad, y nuevamente mi amigo GGGG se encargó de sacarles la venda de los ojos. Cundieron las arcadas y yo asentí con un aire apesadumbrado que estaba muy lejos de ser sincero. El resto de la noche se lo pasaron contándole a los que se incorporaban a la reunión aquella palabra y su prohibido y oculto significado mientras yo me sentía cada vez más como el paciente cero de una epidemia.

Una semana más tarde, estaba cenando de nuevo con un par de las amigas con las que había compartido aquella revelación y una de ellas me dijo que había introducido aquella palabra maldita en otra charla. "Casi nadie lo sabía. Solo uno me dijo 'qué asco'. Para mí, la gente se divide entre los que saben qué es esmegma y lo que no", me aseguró. Abrí mucho los ojos, literal y metafóricamente. Por primera vez, me dí cuenta de que lo había hecho tenía consecuencias graves. Al día siguiente, acudí al trabajo y le conté a mi compañera lo que me había contado mi amiga, y me sonrió. "E-S-M-E-G-M-A", deletreó. "¿Sabes que cuando alguien dice esmegma, ya no puedo parar de repetirlo? Esmegma, esmegma, esmegma, esmegma", repitió como en trance. Fue en ese momento cuando me invadió la culpabilidad: aquella pobre chica, que tenía toda la vida por delante, se había convertido por culpa mía en una loca que no paraba de soltar esmegma. Ahora, por mi culpa, por toda A Coruña, había gente que tenía que lavarse la boca con jabón. Y lo que no era la boca, también.

