Abusón de patio de colegio

Ayer por la tarde se publicaba en este mismo espacio una entrada de naturaleza crítica, un artículo de opinión creo que bastante bien razonado, sobre la política de cantera del F.C. Barcelona Lassa (La falacia del filial). En aquel momento todavía no sabíamos nada de lo de Dago Peña. De haber conocido este movimiento, a buen seguro que mi texto habría tenido otro enfoque, mucho más sardónico.

Hoy, horas después de que ambos clubs oficializaran, por una parte, la desvinculación del dominicano de la disciplina del Leyma Coruña y, por otra, su incorporación al equipo de la ciudad condal, pasado ya el enfado pero presa aún de la indignación, iba a editar lo que ayer publicamos. Sin embargo, y pensándolo bien, no quiero cambiar ni una sola coma de lo que escribí. El fichaje acometido de manera rastrera por un club del abolengo del F.C. Barcelona no varía ni un ápice mi manera de pensar ni la orientación que habría dado a mis comentarios, más bien al contrario, me reafirma en mis argumentos.

El abusón del patio del colegio ha vuelto a actuar. Después de haberle robado la merienda a un niño estudioso y aplicado (el fichaje de Herun, pívot del Calzados Robusta), nada hacía pensar que fuese a volver tan pronto a las andadas. Pero este abusón es insaciable. Sus malas calificaciones lo han enfurecido, no soporta que otros niños, menos brillantes pero más aplicados, obtengan mejores notas que él, así como el favor o la admiración de otros compañeros y profesores. De este modo, ayer actuó, de nuevo, por sorpresa. Un colegial con camiseta naranja, que hasta hace poco pasaba inadvertido, ha sido atracado, con premeditación y alevosía, en el tiempo de recreo. Este alumno se ha quedado son su merienda favorita.

Diréis algunos, culpa de este cándido escolar. Debería haberse protegido, debería haberlo sospechado. No, no os pongáis del lado del delincuente. Al abusón esta merienda le sabrá a poco, pronto querrá más y más y más. Seguirá robando las meriendas de otros estudiantes mientras la suya se estropea. Sus compañeros lo evitarán, le tienen miedo, lo odian.

Dejémonos ya de metáforas. Este abusón es el F.C. Barcelona, que se ha apropiado del que estaba siendo el mejor jugador del Leyma Coruña, robándole así al equipo herculino uno de sus mayores valores, reduciendo las aspiraciones del equipo naranja, golpeando duramente la ilusión del aficionado coruñés.

Pero no nos vamos a rendir. El Leyma Coruña ha demostrado en muchas ocasiones que funciona como un equipo. Otros jugadores asumirán más responsabilidades para llenar el vacío que deja Dago Peña, o quizá llegue algún fichaje, no tiene importancia. Lo verdaderamente importante, lo fundamental, es que el próximo viernes el Palacio de los Deportes de Riazor presente su mejor imagen y que dos mil gargantas griten bien alto que la marcha de Dago duele pero no mata, que los nombres no importan, que ahí estará la marea naranja para llevar a este equipo lo más alto posible. Que no tenemos miedo. Y que no nos va a intimidar que Dago esté enfrente, con una camiseta rayada, cogido de la mano del abusón de patio de colegio.

