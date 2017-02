Barral defiende la calidad del Dépor

Richard Barral no está satisfecho con el rendimiento de su plantilla. Los 19 puntos del equipo al ecuador de la competición no cumplen las expectativas puestas en los jugadores. El director deportivo reconoció que el equipo coruñés debe conseguir de manera cómoda la salvación y "no conformarse" en ningún momento. Barral reconoce que el plantel que diseñó es capaz de rendir con muchas más garantías que las vistas hasta el momento.

Tras el tirón de orejas a sus futbolistas, Barral hizo balance de los movimientos del club tras el cierre del mercado de fichajes. Considera que con la llegada de Kakuta y Ola John, el Deportivo hizo los movimientos necesarios en un "mercado siempre difícil". La salida de Babel y las ausencias en la zona de tres cuartos motivaron las dos incorporaciones. Sobre la marcha del holandés, Barral aclaró que "no dio siquiera opciones de hacerle una propuesta. El agente nos cerró la puerta a negociar".

Fede Cartabia fue uno de los nombres clave de este mercado. El argentino, propiedad del Deportivo desde este lunes, jugará cedido hasta junio en el Sporting de Braga. "Al Valencia le interesaba, porque le ofrecieron cinco años de contrato que él rechazó", desveló Barral. El director deportivo reconoció que si el Valencia le hubiese facilitado antes la carta de libertad, Fede hubiese recalado éste mismo año en Riazor. "Pero es una buena operación. Tenemos en propiedad y por cinco años a un jugador más".

Richard Barral también aprovechó su rueda de prensa para defender a jugadores como Pedo Mosquera y Marlos Moreno. De Mosquera comentó que "es uno de los mejores en su puesto de toda la Liga. Él está muy tranquilo y en cuanto tenga un par de partidos buenos, recuperará la confianza", aseguró. Mosquera lleva varios meses siendo suplente. Sobre el colombiano, cedido por el Manchester City al Deportivo por dos campañas, Barral aseguró que la decisión sobre su continuidad el próximo curso se decidirá en base a la "evolución de Marlos" en el resto de la temporada.

Por otro lado, el Deportivo ha anunciado también la intención clara de hacerse en propiedad con Guilherme. Ejecutar la opción de compra firmada con el Udinese. Lo que trata de lograr el Deportivo ahora es que el club italiano permita el pago fraccionado del traspaso del brasileño. Desde la Plaza de Pontevedra confían en que la operación cristalice y juegan con la baza del deseo claro del jugador en quedarse en A Coruña.

Comentarios