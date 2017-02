Túñez: “He venido al Elche C.F. a pelear por el ascenso porque es un Club de Primera”

El Elche C.F. ha cerrado el capítulo de presentaciones con el central hispano-venezolano Andrés Túñez, de 29 años. El ex del Real Club Celta de Vigo llega cedido por el Buriram United de la Premier de Tailandia hasta el 30 de junio de este año.

Túñez ha explicado que “tuve que regresar por la grave enfermedad de mi madre, que murió el pasado sábado. Hablé con mi agente para poder quedarme en España seis meses y estar cerca de mi padre y de mi familia en este momento tan difícil. Hablé con el director deportivo del Elche, Chuti Molina, y no hubo problemas para alcanzar un acuerdo”. El defensa y José Luis Molina coincidieron en el Celta.

Esta temporada en la entidad ilicitana nadie ha querido hablar de luchar por el ascenso, pero Andrés Túñez no ha tenido inconveniente en dejar claro en su presentación que “subir a Primera no es fácil, pero es un objetivo por el que podemos pelear. Soy un jugador ambicioso y he venido al Elche a intentarlo porque es un Club de Primera”. En el siguiente audio se pueden escuchar las primeras manifestaciones del nuevo defensa franjiverde.

