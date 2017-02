Socialistas ilicitanos con Pedro Sánchez en Castellón

Una decena de militantes socialistas ilicitanos se han desplazado a Castellón para estar al lado de Pedro Sánchez, dentro de la gira que ha emprendido por diferentes localidades en la campaña de cara a las primarias del PSOE.

Entre los ilicitanos que han estado en Castellón se encuentran el ex alcalde y ex secretario local, Alejandro Soler, o la ex secretaria general de UGT, María Gracia Aguilera.

Miembros de la Plataforma creada para apoyar a Pedro Sáchez ya tomaron la palabra en la asamblea que se hizo el sábado en Elche para mostrar su disconformidad con la abstención que hubo para que Rajoy fuera elegido presidente del Gobierno. Siguen defendiendo el "No es no".

En el acto de Castellón, Pedro Sánchez ha anunciado algunas de sus propuestas como que habrá que incluir en los Estatutos del partido "como obligatorio" la consulta a la militancia de todos los acuerdos de Gobierno.

En el acto han estado, entre otros, los diputados Odón Elorza y Zaida Cantera, con quienes incluso se han fotografiado algunos de los ilicitanos que han estado en Castellón.

Militantes ilicitanos con Odón Elorza y Zaida Cantera / Radio Elche SER

