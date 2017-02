Mario Cartagena vuelve con un empate (1-1)

Villena C. F.: Alejandro Martínez, Jordí Martí, Sergio Beneito, Adrián Ibáñez (Enmanuel Adu 73´), David Tomás, Héctor Sánchez (Javier Martínez 68´), Pablo Almendros (Rafa Sanjuán 80´), Benjamín Hernández, Abraham Gómis, Adrián Gisbert y Sebastián Ibáñez.

Elda Industrial C. F.: Antonio Vidal, Juan Carlos Navarro, Giuseppe, Aitor González, Carlos Egido (Joaquín Amat 56´), Néstor Fernández, Gerai Martínez (Juan Carlos Sánchez 77´), Mario Uclés, Iván Torregrosa (Néstor Orellana 81´), Dani Sevilla y Cristian Ripoll (Iván García 13´).

Árbitro: Miguel Roch Mata. Amonestó a los locales Héctor Sánchez, Jordi Martí, Sebastián Ibáñez, Javier Martínez y Sergio Benito. También a los visitantes Carlos Egido, Néstor Fernández, Aitor González, Juan Carlos Navarro, Juan Carlos Sánchez, Joaquín Amat e Iván García.

Goles: 1-0 (38´) Abraham Gómis. 1-1 (59´) Aitor González.

Campo: Municipal “La Solana” de Villena.

Incidencias: 20ª jornada de liga en el Grupo IV de la Preferente Valenciana de fútbol.

Con la vuelta de Mario Cartagena a su banquillo, el Elda Industrial C. F. arañó un punto de su visita a Villena donde se midió a un conjunto que está luchando a brazo partido por salir de los puestos de descenso y que, aunque se puso por delante en el marcador gracias al tanto del eldense Abraham Gómis, vio cómo el Elda Industrial se llevaba un punto que le permite estar instalado en el sexto lugar de la tabla clasificatoria con 34 puntos, los mismos que tiene el rival que tendrá enfrente el sábado a partir de las 16:30 h en el “Nuevo Pepico Amat”, el S. F. F. C. V. Benidorm C. D.

